Общая мечта. Кубраков представил онлайн-платформу по восстановлению Украины за $500 тыс. 8 мая, 18:00 NV Премиум В Минифраструктуре рассказали, как будут вести учет проектов по возобновлению в новой экосистеме (Фото:dream.gov.ua)

В Минвосстановления запускают систему открытых данных по восстановлению разрушенной инфраструктуры и хотят повторить успех электронной площадки госзакупок Prozorro.

В Министерстве восстановления провели неофициальную презентацию для СМИ онлайн-платформы DREAM, которая объединит реестры, необходимые в процессе восстановления.



«Послевоенное восстановление Украины — это десятки тысяч проектов, которые будут происходить одновременно. Такой масштабный план обновления предполагает привлечение больших объемов иностранного финансирования. Прозрачная цифровая экосистема позволяет это доверие обеспечить», — пояснил цель проекта Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

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Техническая система DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management — экосистема цифрового восстановления для ответственного управления. — Ред.) содержит два уровня данных.