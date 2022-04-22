Зеленский создал совет по восстановлению Украины от последствий войны 22 апреля, 00:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский создал Совет, который займется восстановлением Украины от последствий войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны. Соответсвующий указ опубликован на сайте президента.

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Одной из основных задач Совета станет разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

В частности, план подразумевает восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья, инфраструктуры энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса.

Также план предусматривает структурную модернизацию и перезапуск экономики, меры по преодолению безработицы, поддержке семей с детьми, уязвимых слоев населения, лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, восстановления и сохранения объектов культурного наследия.

Совет определяет приоритетные реформы, принятие и реализация которых необходимы в военный и послевоенный периоды.

Кроме того, в задачи Совета входит подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления Украины.

Совет имеет право получать необходимые информацию, документы и материалы от министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Также Совет может привлекать к участию в своей работе представителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, представителей международных организаций и независимых экспертов.

Сопредседатели, секретарь Совета, другие члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести «налог за войну» и направлять полученные средства на восстановление Украины.

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