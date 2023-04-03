Не нужно рисовать красивые презентации. Когда и с чего нужно начинать восстановление Украины и Киева — интервью NV 3 апреля, 09:10 Ольга Балицька (Фото:facebook.com/balytska.olga)

Уже на следующий день после победы власти должны показать обществу реальные планы восстановления, уверена эксперт по восстановлению Ольга Балицкая.

Уже через несколько месяцев после начала полномасштабной войны Ольга Балицкая, глава практики недвижимости и инфраструктуры PricewaterhouseCoopers legal, стала одним из наиболее активных отечественных коммуникаторов с международным сообществом по послевоенному восстановлению экономики Украины.

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Прежде всего, Балицкая занялась стратегией восстановления экономики Киева, ведь раньше была депутатом горсовета. Вскоре соответствующий рамочный документ — первый из стратегических, написанный в сотрудничестве с британскими экспертами, будет рассматриваться на сессии Киевского горсовета.

NV пообщался с Балицкой о принципах, которые должны лечь в основу экономического возрождения страны и какое место в этом процессе будет занимать Киев.

— Почему вы решили написать стратегию восстановления Киева сейчас, ведь война не завершилась?



— Во-первых, Украина столкнулась с вызовами, которых еще не было в современной истории. Когда мировое сообщество занималось восстановлением после эпидемий в Африке или после войны в Ираке — это все воспринималось как далекое от Европы. На сегодняшний день [война в Украине] — это шок для мирового сообщества. Они удивляются, как мы выживаем, и говорят в наш адрес такие слова как «resilience» [устойчивость]. А с другой стороны, сами пытаются присматриваться к нам, чтобы чему-то научиться.

Во-вторых, эта идея возникла у правительства Великобритании, которое фактически вместе с городскими властями завершает подготовку именно Рамочной стратегии восстановления города Киева — документа, в основном касающегося институционального дизайна и установления руководящих принципов процесса восстановления.

В обществе много потребностей и важных вопросов, связанных с безопасностью, образованием, здравоохранением и т. д. Все они важны для киевлян. Вместе с тем, Рамочная стратегия является прежде всего документом экономического восстановления, которое, в свою очередь, должно обеспечить решение вышеперечисленных вопросов.

— Не рано ли вы взялись за этот документ?



— Даже поздно. Начинать следовало еще раньше.

Да, страна, люди привыкли жить в режиме военного времени: защитить Украину здесь и сейчас. Этот инстинкт самосохранения притупляет все остальные. Пока у общества есть только одно ожидание: победить в войне. Это самоцель. Но после нашей победы ситуация изменится коренным образом: люди вернутся с фронта, из-за границы и просто в «обычную» невоенную жизнь. И вот здесь появятся ожидания и требования к власти такую жизнь обеспечить. Поэтому мы должны знать, как поступать. Власть должна это знать.

Важно будет четко сосредоточиться на том, что первоочередное, правильно распределить ресурсы, эффективно скоординировать и откалибровать деятельность.

Замечу также, что донорская помощь и финансирование уже не будут поступать, как сейчас, по упрощенным процедурам военного времени. Как неоднократно предостерегали доноры и партнеры ( в частности, представители ЕБРР) на следующий же день после победы включится все: Парижское соглашение [Парижское климатическое соглашение от 12 декабря 2015] и другие международные договоры и документы, которые мы обязательно должны учитывать при сотрудничестве, в проектах. И так легко государство не получит никаких средств без прохождения процедур, механизмов отчетности и контроля.

Следовательно, определять конкретные приоритетные, первоочередные проекты восстановления страны и отдельных городов, банально их просчитывать, детализировать и прописывать (по крайней мере, базово) нужно как можно скорее.

— Что же восстанавливать в первую очередь инфраструктуру, жилье или строить новую промышленность?



— Все. Однако, по нашему мнению, в первую очередь следует восстанавливать свою экономику. Можно рисовать любые красивые презентации восстановления школ и садов, однако если у государства не будет собственных ресурсов и крови запускать проекты собственными силами, то любая лучшая стратегия не заработает. Поэтому мы должны привлечь не только донорские средства, но и деньги внутренних и внешних инвесторов, чтобы сначала они понимали, как стать частью восстановления. Чтобы был использован по-максимуму потенциал страны. Поэтому, очевидно, Украина должна сосредоточиться на отраслях, гармонично наполняющих нашу экономику и развивать ее.

В Рамочной стратегии восстановления столицы было предусмотрено три таких отрасли: IT и новейшие технологии, креативные индустрии и высокотехнологичное фармацевтическое производство.

Любые стратегии заключаются в том, что город должен стать привлекательным для жизни. Конечно, должны соблюдаться все экологические стандарты ЕС, наконец, сосредоточено внимание на инлюзивности. И самое важное: Киев должен стать драйвером восстановления национальной экономики.

— Что вы собираетесь восстанавливать, ведь в Киеве существенно не пострадала инфраструктура? Есть семнадцать домов, в которые попали ракеты, и одиннадцать уже восстановили.



— Пострадала экономика, пострадали люди. ВВП Украины упал примерно на треть, а около 25% до войны генерировалось в Киеве.

Упадок экономики, отсутствие средств на социальную сферу, медицину, безопасность влечет за собой катастрофу не меньшего масштаба, чем разрушенные дома.

Очевидно, что Киев является городом массового перемещения лиц из пострадавших регионов Украины. Сейчас столица считается относительно безопасным городом, и уже сегодня около 300 тыс. внутренне перемещенных лиц проживают именно здесь. Итак, фактически в город переехал еще один новый район. Не менее половины новоприбывших планируют остаться в столице (ввиду очевидных преимуществ в поиске работы, жилья и т. п. ). Это дополнительная нагрузка на инфраструктуру, социальную сферу, медицину.

Кроме того, столица — первый город, куда приезжают доноры и инвесторы, планируют и будут размещать свои офисы и представительства.

И давайте откровенно: мы хотим иметь Киев лучше, чем тот, что был до войны. Поэтому наша ключевая задача — использовать шанс и перезагрузить город, трансформировать его. Город должен оставаться символом устойчивости по всему миру. Это должно быть не только наградой, но и реальным положением дел на предстоящие годы.

Замечу, что в Рамочной стратегии предложены 3 базовых аспекта: ( 1) совместное видение (видение) киевлян, городских властей, бизнеса, доноров относительно того, каким должен быть процесс послевоенного восстановления и будущего успешного экономического развития Киева; ( 2) архитектура послевоенного восстановления, которая предполагает эффективный процесс координации будущих инвестиций, донорской помощи, другой международной поддержки и финансовых потоков после войны; ( 3) ключевые ранжированные интервенции, такие планы действий в экономической, финансовой, социальной, экологической и других сферах столицы, в частности в здравоохранении, где планируется ряд программ по улучшению ментального здоровья ветеранов войны и их социальная адаптация, и создание новых рабочих мест для людей, пострадавших от войны и т. п.

И самое важное — нужно заниматься не «восстановлением архитектуры», а архитектурой обновления; то есть строить не новые ЖК, а систему институтов, которые будут заниматься восстановлением. В Киеве эта система предварительно должна содержать три ключевые структуры: (1) платформа координации доноров; (2) платформа поддержки и подготовки проектов; а также (3) мой любимый MEL Unit (обеспечивающий мониторинг, оценку проектов восстановления и обучения людей, которые будут заниматься восстановлением), то есть независимый аудит проектов с обратной связью, который также будет обучать всех участников процесса, в том числе чиновников, работать над ошибками.

Институции должны быть независимы от политической конъюнктуры, и именно они обеспечат имплементацию стратегических документов и планов в реальную жизнь.

— Откуда брать деньги на оплату таких работников?

