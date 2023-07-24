«Апогей триндеца». Как «цинично и нагло» сомнительная мариупольская фирма получила миллионный подряд на восстановление — интервью NV с Опанасенко 24 июля, 08:49 NV Премиум Журналист-расследователь Максим Опанасенко (Фото:Скриншот из видео BIHUS Info / youtube)

Журналист-расследователь, редактор проекта Bihus.Info Максим Опанасенко в интервью Radio NV рассказал о своем новом расследовании, которое касается вероятной коррупции, совершаемой уже во время проектов восстановления Украины.

— Ваше издание сделало расследование, в котором говорится о том, что мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, дали десятки миллионов долларов на восстановление. И вы в этом расследовании протягиваете ниточки, если можно так сказать, к Офису президента, в частности к Ростиславу Шурме, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента, занимается вопросами восстановления. Теперь я вас очень прошу коротко нам рассказать, о чем расследование? Что вас там больше всего возмущает?

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— Оно о хаосе, который происходил и происходит сейчас в процессе восстановления поврежденного россиянами жилья, инфраструктурных объектов. И это касается всей страны, это не какая-то одна конкретная область. Это хаос, который происходит везде.

Мы прыгнули в исследование этого процесса еще в апреле, вот постепенно выдаем материалы, которые мы находим. Абсолютный беспорядок, хаос и попытки протащить «свои» компании под этот процесс.

— Вы пишете, что была создана в Мариуполе фирма Архстройтехнадзор. И она там выполняла какие-то заказы в Мариуполе еще в 2021 году. Вы нашли директора этой фирмы — его зовут Богдан Ковпак. Эта фирма сейчас получила подряды на восстановление Киевщины. И вы нашли в соцсети совместное фото Богдана Ковпака с Ростиславом Шурмой, когда он еще был руководителем Запорожстали. А о чем это говорит?