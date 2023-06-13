Кабмин создает новую должность по вопросам восстановления Украины — Шмыгаль 13 июня, 17:06 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Кабинет министров создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины для преодоления последствий российской агрессии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаля в Telegram.

Премьер отметил, что Украина работает над «созданием архитектуры восстановления» страны.

«В правительстве создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Создано соответствующее Министерство и Государственное агентство», — сказал он.

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Шмыгаль добавил, что в бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. По словам премьера, программа восстановления является приоритетом для государства.

«Поэтому сегодня Правительство принимает решение о продолжении этой работы: мы создаем в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также формирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.

15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать убытки, которые войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения. Фон дер Ляйен добавила, что это будет первый шаг, «но очень хороший» в направлении российской компенсации.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что для компенсации убытков страной-агрессором все их нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра убытков было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения убытков вследствие противоправных действий России против Украины.