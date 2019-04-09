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Вошел один нардеп. В Раде создали объединение За Зеленского

Сегодня, 11:09
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Вошел один нардеп. В Раде создали объединение За Зеленского - фото

Виталий Куприй via Facebook

Объединение состоит из одного нардепа

Во вторник, 9 апреля, в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение За Зеленского. 

Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий на пленарном заседании, пишет УП.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде 8 созыва межфракционного депутатского объединения За следующего президента Украины Зеленского В.А.", - сказал он.

В состав объединения вошел один нардеп - Виталий Куприй.

"Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в перечне. Я обращаюсь к Виталию Николаевичу донести, если есть еще депутаты, кроме вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме уважаемого господина Куприя", - резюмировал Парубий.

Ранее Куприй заявил о создании в Верховной Раде нового межфракционного объединения За Зеленского.

В ответ на эту инциативу вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в ответ, что "это не 95 квартал, а Верховная Рада Украины" и попросила Куприя успокоиться и сесть на свое место.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский

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