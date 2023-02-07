Попытка номер два. Правительство повторно рассмотрит возможность лишить Бойко звания Герой Украины 7 февраля, 18:05 Юрий Бойко (Фото:ОПЗЖ)

Правительство Украины еще раз рассмотрит вопрос о лишении нардепа Юрия Бойко звания Героя Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Петиция о лишении Бойко этого звания набрала необходимые 25 тысяч голосов. Однако межведомственная рабочая группа пришла к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград.

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Шмыгаль напомнил, что в декабре поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство.

«Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрило соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград», — заявил он.

Также правительство дало рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Герой Украины и вынести предложения на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта.

Бойко получил звание Героя от президента Леонида Кучмы в 2004 году — тогда он возглавлял НАК Нафтогаз и договорился об «урегулировании задолженности Украины за газ» перед Россией.

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.

15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

