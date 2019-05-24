«Вопрос этого года». В АП обсуждают два варианта переезда с Банковой
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прорабатывает два варианта переезда с Банковой.
Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в комментарии НВ.
«Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда», — сказал он.
Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.
«Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать», — резюмировал он.
Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.
В свою очередь начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.
Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.