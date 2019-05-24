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«Вопрос этого года». В АП обсуждают два варианта переезда с Банковой

Сегодня, 14:02
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«Вопрос этого года». В АП обсуждают два варианта переезда с Банковой - фото

prm.ua

В команде Зеленского заговорили о переезде с Банковой после его победы на выборах

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прорабатывает два варианта переезда с Банковой.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко в комментарии НВ.

«Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда», — сказал он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

«Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать», — резюмировал он.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

Теги:   Администрация президента Украины Переезд Банковая Владимир Зеленский

Спецтема   Эксклюзивы НВ Зеленский — новый президент

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