Чтобы атаковать склады оккупантов. Резников назвал желаемое для Украины вооружение

29 января, 16:01
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Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В списке необходимого вооружения для Украины есть истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CBC.

По его словам, они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.

Резников отметил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров с партнерами касательно истребителей. Он надеется на положительное для Украины решение, как раньше было со средствами противовоздушной обороны и дальнобойной артиллерией.

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«Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра», — высказался министр.

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26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставки сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

https://www.youtube.com/embed/4rZt6hs0N58
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Минобороны Украины Ракеты Истребители Алексей Резников Война России против Украины

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