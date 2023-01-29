Чтобы атаковать склады оккупантов. Резников назвал желаемое для Украины вооружение 29 января, 16:01 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В списке необходимого вооружения для Украины есть истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CBC.

По его словам, они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения складов и командных пунктов оккупантов.



Резников отметил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров с партнерами касательно истребителей. Он надеется на положительное для Украины решение, как раньше было со средствами противовоздушной обороны и дальнобойной артиллерией.

Видео дня

«Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра», — высказался министр.

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставки сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».