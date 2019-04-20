Волкер выразил поддержку Украине перед выборами: США здесь надолго Сегодня, 13:59 828 Цей матеріал також доступний українською rada.gov.ua rada.gov.ua

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил поддержку Украине в преддверии второго тура президентских выборов.

Об этом он написал в Twitter.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая полностью восстановит свои границы и территории, включая Крым", - написал Волкер.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Украинцы будут выбирать между двумя кандидатами – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.