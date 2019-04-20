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Волкер выразил поддержку Украине перед выборами: США здесь надолго

Сегодня, 13:59
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Волкер выразил поддержку Украине перед выборами: США здесь надолго - фото

rada.gov.ua

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил поддержку Украине в преддверии второго тура президентских выборов.

Об этом он написал в Twitter.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая полностью восстановит свои границы и территории, включая Крым", - написал Волкер.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Украинцы будут выбирать между двумя кандидатами – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Украина США Курт Волкер

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