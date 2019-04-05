Волкер: Выборы в Украине напоминают Brexit и президентскую гонку в США 5 апреля, 14:55 2029 Цей матеріал також доступний українською US Embassy Kyiv Ukraine / Flickr Курт Волкер US Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер считает, что украинские выборы напоминают ситуацию с Brexit или президентскую гонку в США.



Об этом Волкер заявил в интервью PBS News.

"Выборы в Украине похожи на ситуацию с выборами во Франции, или с перипетиями Brexit, или даже (с выборами - Ред.) в США. Один кандидат позиционирует себя как борец против истеблишмента и противопоставляет себя действующему президенту, который в свою очередь, говорит: "Я так тяжело работал, у меня много достижений, нужно сделать больше".

По мнению Волкера, сейчас перед украинцами стоит выбор, "хотят ли они выбрать человека, который идет против элит, обещая масштабные реформы?"

"Или они хотят выбрать человека, который, пожалуй, разочаровывает их в некоторых отношениях, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" - спрашивает Волкер.

Также спецпредставитель Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта.

По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.