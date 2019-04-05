Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Волкер: Выборы в Украине напоминают Brexit и президентскую гонку в США

5 апреля, 14:55
2029
Цей матеріал також доступний українською
Волкер: Выборы в Украине напоминают Brexit и президентскую гонку в США - фото

US Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер считает, что украинские выборы напоминают ситуацию с Brexit или президентскую гонку в США.

Об этом Волкер заявил в интервью PBS News.

"Выборы в Украине похожи на ситуацию с выборами во Франции, или с перипетиями Brexit, или даже (с выборами - Ред.) в США. Один кандидат позиционирует себя как борец против истеблишмента и противопоставляет себя действующему президенту, который в свою очередь, говорит: "Я так тяжело работал, у меня много достижений, нужно сделать больше".

По мнению Волкера, сейчас перед украинцами стоит выбор, "хотят ли они выбрать человека, который идет против элит, обещая масштабные реформы?"

"Или они хотят выбрать человека, который, пожалуй, разочаровывает их в некоторых отношениях, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" - спрашивает Волкер.

Также спецпредставитель Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта.

По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Украина США Курт Волкер

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 01:35

img
Два гола украинского полузащитника помогли обыграть клуб его соотечественников в Бельгии - видео
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 00:12

img
ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности в Карпатах

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43517
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22174
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12236