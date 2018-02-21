Волкер: Украине необходимо максимально жесткое антикоррупционное законодательство

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что антикоррупционное законодательство в Украине должно быть максимально жестким.
В интервью Европейской правде Волкер отметил, что восприятие истории с Антикоррупционным судом как спора между Западом и президентом Петром Порошенко является ошибочным.
"Самой Украине нужно это законодательство, а не нам. Это нужно вам, чтобы превратить Украину в успешную, процветающую страну", - отметил Волкер.
При этом, по его словам, шаги Украины в этом направлении трудно назвать неправильными.
"Путь правильный, просто надо идти дальше", - добавил он.
Волкер также убежден, что законопроект об Антикоррупционном суде, который находится в парламенте, будет изменен, усилен и в конце концов принят.
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