Волкер: Украине необходимо максимально жесткое антикоррупционное законодательство

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По словам Волкера, антикоррупционное законодательство в Украине должен быть максимально жестким
Фото: US Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

По словам Волкера, антикоррупционное законодательство в Украине должен быть максимально жестким

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что антикоррупционное законодательство в Украине должно быть максимально жестким.

В интервью Европейской правде Волкер отметил, что восприятие истории с Антикоррупционным судом как спора между Западом и президентом Петром Порошенко является ошибочным.

"Самой Украине нужно это законодательство, а не нам. Это нужно вам, чтобы превратить Украину в успешную, процветающую страну", - отметил Волкер.

При этом, по его словам, шаги Украины в этом направлении трудно назвать неправильными.

"Путь правильный, просто надо идти дальше", - добавил он.

Волкер также убежден, что законопроект об Антикоррупционном суде, который находится в парламенте, будет изменен, усилен и в конце концов принят.

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