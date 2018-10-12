Волкер: Только Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что большое количество стран поддерживает идею о введении миротворческой миссии на Донбасс.
В интервью Настоящему времени он сказал, что только Россия блокирует эту идею.
"Мы это предложили. Украина поддерживает, "нормандская четверка" поддерживает – Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует. Россия же говорит, что может согласиться лишь на охрану наблюдателей. Они также говорят, что нужно договариваться с так называемыми народными республиками, которые там лишь благодаря России. Поэтому нужно вести переговоры с россиянами, потому что мы видим ситуацию такой", - отметил Волкер.
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По его словам, Киев и Запад отвергают любое согласование подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей. Обсуждение возможности и условий размещения сил ООН на оккупированной территории Донбасса все еще продолжается.
Волкер также добавил, что миротворческая миссия на Донбассе – это "самый правильный путь к миру и помощи местному населению".
Он отметил, что продолжает контактировать по вопросу размещения миротворцев на Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – сказал Волкер.
Ранее Волкер заявлял, что шесть стран, в частности Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция, заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.
Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.
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