Волкер раскритиковал намерения Венгрии блокировать курс Украины на НАТО Сегодня, 00:10 Цей матеріал також доступний українською Посольство США в Украине Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер Посольство США в Украине

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Венгрия не должна использовать НАТО как «инструмент давления» на Украину из-за языкового и образовательного законов.

Об этом сообщает Громадське.

«Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы — вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрией. И я думаю, блокировки встреч комиссии НАТО-Украина является ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине», — заявил Волкер.

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Он также сообщил, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, и выразил надежду, что ситуация измениться во время президентства Владимира Зеленеского.

Венгрия последовательно блокирует евроинтеграцию Украины из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров, вводя в образовательный процесс украинский язык.

Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения «проблемных», по его мнению, положений образовательного закона.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш назвал закон Украины об образовании «полуфашистским».

В МИД Украины заявления Гуяша назвали недопустимыми.

В сентябре 2018 года в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Украина выслала венгерского консула из Берегово, в ответ Венгрия выслала одного консула Украины.