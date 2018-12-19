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Волкер: Очень важно не продлевать действие военного положения в Украине

Сегодня, 12:08
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Волкер подчеркнул важность не продлевать действие военного положения

Фото: Верховная Рада Украины

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США надеются на то, что действие военного положения в ряде областей Украины не будет продолжено.

Об этом он сказал во время встречи с главой Верховной Рады Андрем Парубием, сообщает пресс-служба украинского парламента.

В то же время Волкер подчеркнул, что США поддерживают стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.

В свою очередь Парубий, комментируя введение военного положения, отметил, что решение было важным для координации действий между гражданскими администрациями и военными.

"Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы", - подчеркнул он.

Парубий заверил, что президентские выборы состоятся в срок, а введение военного положения в приграничных районах "это было превентивной мерой приведения обороны в полную готовность, не был введен комендантский час или ограничений, которые бы повлияли на свободу человека"

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Курт Волкер Андрей Парубий Военное положение США

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