Волкер назвал конфликт на Донбассе межгосударственным и сравнил с аннексией Крыма

Война на востоке Украины является "конфликтом между государством и государством", считает специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины", - цитирует его заявление Радио Свобода.

При этом представитель Госдепартамента США сравнил военные действия на Донбассе с незаконной аннексией Крыма: "Что-то подобное [с аннексией полуострова] произошло в восточной Украине".

По словам Волкера, помочь в решении этой проблемы может миротворческая миссия ООН на Донбассе, которая создаст безопасную ситуацию и обеспечит условия для выполнения Минских соглашений.

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Напомним, что ранее Курт Волкер заявил, что лично убедился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.