Вокруг Пунктов несокрушимости в Киеве нет никаких политических игрищ — Подоляк 28 ноября, 21:34 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вокруг Пунктов несокрушимости в Киеве «нет никаких политических игрищ».

«Нет никакого политического сезона. Я хочу, чтобы мы с вами зафиксировали это. Киев как флагманский город, который все видят, здесь большая агломерация. Вопрос сегодня в скорости логистических решений. То есть не нужно делать что-то для пиара, для картинки (я сейчас не о Киеве, а в целом об Украине)», — сказал он в комментарии для Радио Свобода.

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При этом Подоляк отметил, что в Офисе президента осознают, что могут быть «определенные логистические сложности» в обустройстве Пунктов несокрушимости.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский упрекнул столичные власти за «профанацию» с открытием Пунктов несокрушимости — инициативы ОП по оборудованию мест, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь.

В тот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

На следующий день, 26 ноября, народные депутаты Слуги народа решили проинспектировать работу Пунктов несокрушимости в столице. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия позже заявил, что из 530 пунктов, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.