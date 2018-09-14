"Война" с империей. В УПЦ КП рассказали, как украинская автокефалия ослабит амбиции Московского патриархата

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви станет ключом к решению общеправославного вопроса и лишит подкрепления амбиции Московского патриархата, сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Разрешение "украинского вопроса" - это ключ к разрешению гораздо большего "общеправославного вопроса", потому что без Украины амбиции Московского патриархата будут существовать, но не будут иметь подкрепления, потому что Украинская церковь будет союзной с Константинополем. И это будет не "война" греков со славянами, как Москва пытается это подавать сейчас, а это будет "война" тех, кто хочет разрушить единство православия ради имперских амбиций Кремля, с теми, кто хочет сберечь единство православия и двигать его в будущее", - сказал он в эфире Радио НВ.

Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что вселенский патриарх Варфоломей I является лидером современного и европейского типа православия, в отличие от "имперского и средневекового православия" Русской православной церкви, которое опирается на силу.

Полную версию интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) слушайте сегодня в эфире Радио НВ в 20:00

Напомним, 27 июля патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

7 сентября вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" і пригрозила розривом евхаристического общения.