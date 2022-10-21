Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин

21 октября, 21:54
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Законопроект был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября. (Фото:Минобороны Украины)

Законопроект был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября. (Фото:Минобороны Украины)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет.

Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта О воинской обязанности и военной службе № 6482 на сайте Верховной Рады.

На сайте парламента сообщается, что законопроект был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября.

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7 октября, Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет.

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В принятом законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию.

При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.

В Минобороны также объясняли, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

https://www.youtube.com/embed/2AqYwkGyKDI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Владимир Зеленский Воинский учет

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