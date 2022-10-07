Рада окончательно одобрила добровольный воинский учет женщин 7 октября, 13:14 Женщины в Украине смогут добровольно стать на воинский учет (Фото:Минобороны Украины)

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятии женщин на воинский учет.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Такое решение поддержали 297 парламентариев.

В законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию. При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

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В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.

«Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных», — говорится там.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на воинский учет.

После длительных дискуссий в обществе 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года.

Параллельно с этим в Раде готовили законопроект о внесении изменений в соответствующий закон, чтобы сделать воинский учет женщин добровольным.

В Минобороны также пояснили, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.