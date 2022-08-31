Минобороны передало в Раду предложения по поводу воинского учета женщин
Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)
Министерство обороны передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.
Об этом написала заместительница министра Анна Маляр в Facebook в среду, 31 августа.
По словам представительницы Минобороны, сейчас ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом Верховной Рады. Чтобы изменить правила учета женщин, нужно решение парламента.
Ранее Маляр объясняла, что, исходя из опыта развертывания частей ВСУ и других формирований, в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
- Женщины на войне. «Нет людей, которые не боятся» — как Ирина «Незламна», мама троих детей, стала командиром противотанкового отделения
- Женщины на войне. «Украинцы должны принять, что война с нами навсегда» — морская пехотинка Ярина Чорногуз
- Женщины на войне. Парамедик Ласточка — о женщинах в армии, один окоп с мужем на двоих и потерю друга на фронте
Главное управление персонала Генштаба предлагало внести такие изменения в законы:
- сократить список специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;
- ввести добровольную постановку на учет представительниц специальностей из доработанного списка;
- определить, что организация взятия женщин на учет начнется не раньше чем через месяц после окончания особого периода в Украине.
Замминистра также напоминала, что с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт принудительно, а только по ее согласию.
С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.
В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.
Как бороться за гендерное равенство в армии? – Катерина Приймак, Женское ветеранское движение
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.