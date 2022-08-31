Минобороны передало в Раду предложения по поводу воинского учета женщин 31 августа, 20:14 Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Министерство обороны передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.

Об этом написала заместительница министра Анна Маляр в Facebook в среду, 31 августа.



По словам представительницы Минобороны, сейчас ведомство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом Верховной Рады. Чтобы изменить правила учета женщин, нужно решение парламента.

Видео дня

Ранее Маляр объясняла, что, исходя из опыта развертывания частей ВСУ и других формирований, в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

Главное управление персонала Генштаба предлагало внести такие изменения в законы:

сократить список специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

ввести добровольную постановку на учет представительниц специальностей из доработанного списка;

определить, что организация взятия женщин на учет начнется не раньше чем через месяц после окончания особого периода в Украине.

Замминистра также напоминала, что с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт принудительно, а только по ее согласию.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.



В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.



Как бороться за гендерное равенство в армии? – Катерина Приймак, Женское ветеранское движение https://www.youtube.com/embed/eVQfcV55gcQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.