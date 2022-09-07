«Кто-то в семье должен быть выездным». Анна Маляр рассказала об изменении правил воинского учета женщин
Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала подробнее об изменениях, которые коснутся правил воинского учета женщин определенных специальностей и профессий.
В эфире телемарафона в среду, 7 сентября, Маляр подчеркнула, что с 1 октября для женщин ничего не изменится и никаких ограничений по выезду из Украины, связанных с постановкой на учет, не будет. По ее словам, информацию об обратном активнее всего распространяют российские каналы, пользуясь тем, что «некоторые граждане сами разгоняют панику».
Замминистра уточнила, что женщины, которые мотивированы и хотят служить, могут сами стать на учет: «Сейчас на переднем крае около 5 тысяч женщин, всего в ВСУ больше 30 тысяч женщин. На фронте нет ни одной женщины, которая бы находилась там принудительно».
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Маляр рассказала, что Генштаб изучил ситуацию и пришел к выводу, что сейчас нет необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Сейчас закон предусматривает обязательную постановку на учет представительниц определенных специальностей и профессий, но она была отсрочена на год. Одновременно Минобороны обратилось в Верховную Раду с предложениями по внесению изменений и внедрению добровольной системы учета для женщин. По словам Маляр, в соответствующую статью закона О воинской обязанности нужно только добавить слова «по желанию».
«С 24 февраля стало очевидно, что кто-то в семье должен быть выездным, чтобы можно было вывезти детей из-под ракетных обстрелов. Действительно, если в семье будет два военнообязанных родителя, по сути, им не дадут возможности выполнить свой родительский долг, защитить ребенка и вывезти… Поэтому государство должно гарантировать, что хотя бы один родитель будет выездным», — объяснила представительница Минобороны.
6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ, которым постановку женщин некоторых специальностей и профессий на учет отсрочили еще на год — до 1 октября 2023 года. Сами правила собираются скоро изменить.
Ранее Анна Маляр сообщала, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.
По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
5 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине.
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