Обязательный воинский учет женщин может коснуться только одной профессии — Вениславский
Изменения в приказ Минобороны о воинском учете женщин внесут уже в ближайшее время (Фото:Минобороны)
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что воинский учет женщин может стать обязательным только для одной профессии.
Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 8 сентября.
По словам нардепа, обязательный воинский учет, вероятно, коснется только работниц медицинской сферы.
«Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный комитет, о постановке на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер», — заверил он.
Вениславский отметил, что соответствующие изменения в последний приказ Министерства обороны могут быть внесены уже в ближайшее время.
Что касается других специальностей, то дискуссия продолжается.
Согласно указанному приказу Минобороны, с 1 октября 2022 года представительницы ряда профессий и специальностей должны будут стать на воинский учет, после чего на них будет распространяться ограничение на выезд из страны в период военного положения.
Такое решение вызвало споры в украинском обществе.
После этого в Министерстве юстиции зарегистрировали новый приказ, согласно которому указанный перечень сократился до 14 специальностей и семи профессий.
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