«Дату 1 октября изменят». Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном воинском учете женщин
Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в понедельник, 5 сентября, поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине.
Об этом написала в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа.
Ее коллега Марьяна Безуглая уточнила, что комитет решил поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив Раде вариант законодательных изменений.
«Минобороны под протокол указало, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена», — добавила она.
Ранее советник министра обороны Алексей Копытько в Facebook заявил, что Минобороны в декабре 2021 года отложило реализацию приказа до 1 октября 2022 года и направило в парламент письмо-согласование на законопроект, в котором предлагается сделать учет добровольным.
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Советник также заверил, что, даже если Рада до 1 октября не успеет принять закон, сроки введения учета перенесут, и с 1 октября «поголовных ограничений» на выезд женщин из страны не будет.
Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны стать на учет (не означает мобилизацию). После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд. Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, однако правила хотят изменить.
Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.
По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
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