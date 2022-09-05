«Дату 1 октября изменят». Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном воинском учете женщин 5 сентября, 17:21 Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в понедельник, 5 сентября, поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине.

Об этом написала в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа.



Ее коллега Марьяна Безуглая уточнила, что комитет решил поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив Раде вариант законодательных изменений.



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«Минобороны под протокол указало, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена», — добавила она.

Ранее советник министра обороны Алексей Копытько в Facebook заявил, что Минобороны в декабре 2021 года отложило реализацию приказа до 1 октября 2022 года и направило в парламент письмо-согласование на законопроект, в котором предлагается сделать учет добровольным.

«Расчет был на то, что до 1 октября внесут изменения в закон. После чего Генштаб спокойно отшлифует все процедуры, подготовит ответы и т. д. Ибо десятки тысяч женщин и сейчас служат добровольно, множество стоит на учете. Там нет какой-то высшей математики. Просто надо разрулить формальности. Однако началось полномасштабное вторжение, что очевидным образом повлияло на работу Рады», — написал он.

Советник также заверил, что, даже если Рада до 1 октября не успеет принять закон, сроки введения учета перенесут, и с 1 октября «поголовных ограничений» на выезд женщин из страны не будет.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны стать на учет (не означает мобилизацию). После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд. Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, однако правила хотят изменить.



Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.

По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

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