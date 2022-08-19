Минобороны и Генштаб предлагают сократить список профессий, представительницы которых должны стать на учет 19 августа, 19:52 Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в пятницу, 19 августа, сообщила, что Генеральный штаб ВСУ предлагает сократить список специальностей и профессий, представительницы которых должны стать на учет военнообязанных.

У себя в Facebook Маляр объяснила, что, исходя из опыта развертывания частей ВСУ и других формирований, в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.



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По словам замминистра, Главное управление персонала Генштаба предлагает внести такие изменения в законодательство:

сократить список специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

ввести добровольную постановку на учет представительниц специальностей из доработанного списка;

определить, что организация взятия женщин на учет начнется не раньше чем через месяц после окончания особого периода в Украине.

Маляр объяснила, что обязательность воинского учета женщин с соответствующими специальностями — это норма закона О воинской обязанности и воинской службе, которую Министерство обороны и Генеральный штаб не могут изменить.

«Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах — таков порядок. Но принимать решение будет парламент», — добавила она.

Замминистра также заявила, что с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт принудительно, а только по ее согласию.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.



В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.



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