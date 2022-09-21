Рада одобрила законопроект про добровольный воинский учет женщин в первом чтении 21 сентября, 15:37 Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре (Фото:Минобороны)

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин № 6482.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект поддержали 267 депутатов. Железняк пишет, что согласно новой формулировке статьи женщины могут быть взяты на военный учет по собственному желанию. При этом женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную медицинской деятельности берутся на учет обязательно.

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Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре, добавил Железняк.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на учет (не означает мобилизацию).

Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, но правила хотят изменить.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.

По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

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