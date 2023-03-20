Рада изменила порядок присвоения офицерских званий

20 марта, 17:07
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Украинский военнослужащий на одной из немецких военных баз (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Украинский военнослужащий на одной из немецких военных баз (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла в целом законопроект, который упрощает присвоение офицерских званий во время военного положения.

Законопроект № 8339 поддержали 283 нардепа. Один из инициаторов законопроекта Дмитрий Разумков написал в Telegram, что он предусматривает предоставление офицерских званий защитникам Украины, которые имеют боевой опыт, но не успели получить высшее образование.

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«Он [законопроект] позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по поводу диплома о высшем образовании», — заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В сравнительной таблице ко второму чтению сказано, что, согласно законопроекту, во время военного положения на службу по контракту офицерского состава принимают людей сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, по призыву во время мобилизации, на особый период, или службу по призыву из числа резервистов в особый период, не менее трех месяцев участвовали в боевых действиях и не менее трех месяцев успешно выполняют служебные обязанности на должностях офицерского состава.

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Не позднее шести месяцев после отмены или прекращения военного положения они проходят курс подготовки по направлению, которое соответствует профилю служебной деятельности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Военное положение Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контракт Украинские офицеры Война России против Украины

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