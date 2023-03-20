Рада изменила порядок присвоения офицерских званий 20 марта, 17:07 Украинский военнослужащий на одной из немецких военных баз (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла в целом законопроект, который упрощает присвоение офицерских званий во время военного положения.

Законопроект № 8339 поддержали 283 нардепа. Один из инициаторов законопроекта Дмитрий Разумков написал в Telegram, что он предусматривает предоставление офицерских званий защитникам Украины, которые имеют боевой опыт, но не успели получить высшее образование.

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«Он [законопроект] позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по поводу диплома о высшем образовании», — заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В сравнительной таблице ко второму чтению сказано, что, согласно законопроекту, во время военного положения на службу по контракту офицерского состава принимают людей сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, по призыву во время мобилизации, на особый период, или службу по призыву из числа резервистов в особый период, не менее трех месяцев участвовали в боевых действиях и не менее трех месяцев успешно выполняют служебные обязанности на должностях офицерского состава.



Не позднее шести месяцев после отмены или прекращения военного положения они проходят курс подготовки по направлению, которое соответствует профилю служебной деятельности.