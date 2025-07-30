«Говорил с Трампом». Зеленский согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 30 июля, заявил, что согласовал основные принципы соглашений между Украиной и США по оружию .

«Масштабные соглашения, я говорил о них с президентом [США Дональдом] Трампом, и я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит — наших союзников, наших партнеров», — заявил президент в обращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, Украина ценит «принципиальные шаги США» для давления на Россию ради мира. Он считает, что именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру.

«Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос — в потенциале, весь вопрос — в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать. Мы готовим также сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна — усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру», — считает украинский президент.

25 июля портал Defence Express писал, что решение властей США продавать Украине военную технику и оборудование к ней касается не только нового оружия, но и обслуживания ранее предоставленного, поэтому уже идет работа по заключению контрактов на необходимые услуги.

Накануне Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) заявило, что Госдеп разрешил заключить с Украиной два соглашения — на обслуживание систем ПВО и на закупку самоходных артиллерийских установок M109.

Инфографика: NV

23 июля стало известно, что Госдеп США принял решение об одобрении продажи правительству Украины боевых машин пехоты Bradley, а также оборудования для их обслуживания и ремонта на сумму около $150 млн.

Позже в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA), уточнили, что Госдеп решил одобрить и возможную продажу властям Украины ракетной системы HAWK Phase III, средств обеспечения ее эксплуатации и спутникового оборудования на сумму примерно $172 млн.

Как заявили в DSCA, предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США — через улучшение возможности Украины обеспечивать свою оборону.

24 июля американские чиновники заявили, что Госдеп США одобрил возможную продажу правительству Украины средств обеспечения ПВО и самоходных гаубиц M109. Общий объем сделок оценивается в $330 млн.