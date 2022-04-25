Военные расходы Украины с 2014 года выросли на 72% - SIPRI 25 апреля, 05:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

С момента аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе Украина увеличила военные расходы на 72%.

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Об этом сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

«Военные расходы Украины резко выросли после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Расходы увеличились на 72% в период с 2014-го по 2021 год и на 142% с 2012 года», — говорится в докладе SIPRI.

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Лишь в 2021 военные расходы Украины сократились на 8,5% - до $5,9 млрд, или 3,2% ВВП.

По подсчетам SIPRI, в 2012 году военные расходы составляли 1,6% ВВП Украины.

По состоянию на 2021 год доля страны в общем объеме глобальных военных расходов была на уровне 0,3%.

По данным SIPRI, в топ-5 стран по этой категории расходов входят США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. Глобальные военные расходы выросли на 0,7% в реальном выражении в 2021 году и достигли рекордных $2,113 трлн. Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд, из-за подготовки к войне против Украины.

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