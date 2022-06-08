В Украине запустят Книгу палачей с данными о конкретных российских военных преступниках — Зеленский 8 июня, 00:19 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

На следующей неделе в Украине запустят специальную Книгу палачей с данными о военных преступлениях РФ, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 7 июня.

По словам главы государства, Книга палачей будет информационной системой для сбора подтвержденных данных о военных преступлениях и преступниках российской армии, «конкретных фактов о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев». Ее создание продолжается уже определенное время.

Видео дня

«Я не раз подчеркивал, что все они обязательно понесут ответственность, и мы шаг за шагом к этому приближаемся. Такая Книга палачей является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех громадах, до которых дотянулись. Все будут отвечать», — заявил Зеленский.

Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что в Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

Нацисты в армии и во власти РФ – Антон Шеховцов, политолог https://www.youtube.com/embed/HlagKgDcCPc

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.