«Догоним каждого». Страны — участницы формата Рамштайн могут помочь Украине наказать РФ за военные преступления — инициатива Резникова 13 августа, 09:47 Оборонный саммит в поддержку Украины на базе Рамштайн, архивное фото (Фото:Минобороны Украины via Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает страны-участницы формата Рамштайн (Контактной группы по вопросам обороны Украины) делегировать юристов и других специалистов, которые помогли бы наказать Россию и россиян за военные преступления.

С соответствующей инициативой Резников обратился к странам - участницам Рамштайна через МИД Украины, выразив надежду, что эти государства смогут «делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям».

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«Цель — создать международные группы, которые будут помогать в работе по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также будут анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов», — пояснил министр обороны Украины в своем посте в Facebook утром 13 августа. По его убеждению, привлечение российских преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии.

Алексей Резников уверен, что координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем Рамштайн уже продемонстрировал "выдающиеся результаты", в частности благодаря лидерству министра обороны США Ллойда Остина.

По мнению министра, Украина должна предложить новую систему правовых мер реагирования на военные преступления, содержащую элементы, "которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права".



«Важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени. В первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряющих или оправдывающих преступления», — подчеркнул Резников.

Ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой, выразил уверенность министр, напомнив о недавнем совместном заявлении Силы обороны Украины с целью привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, в первую очередь, защитников и защитниц Мариуполя. Российские власти организовали расправу над ними в нарушение всех законов, правил и обычаев ведения войны, констатировал Резников.

«Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом „догоним“ каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет», — подчеркнул министр.



Кроме группы Рамштайн, он также обратился через МИД Украины к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано. Резников настаивает на применении статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений РФ против украинских военнопленных». "В частности, в контексте рассмотрения конкретного дела украинских военнопленных, решение по которому может стать путеводной нитью при рассмотрении других дел", - отметил Резников.

"Россия получает отпор на поле боя, в информационной, экономической, энергетической сферах. Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или скрыться не получится", — резюмировал министр обороны Украины.

Он призвал российских военных не откладывать и «немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия». «Ведь после очередного зверского поступка российских оккупантов или после публичного надругательства над украинскими воинами вроде "суда", который задумали совершить в Мариуполе, уменьшаются шансы отмежеваться от этого варварства и увеличиваются риски принять на себя всю полноту ответственности», - напомнил Резников.

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