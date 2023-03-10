Преступники, жертвы и тысячи улик. Как именно в ЕС исследуют военные преступления РФ и какие эпизоды первыми попадут в суд — председатель Евроюста

10 марта, 07:20
Эксклюзив NV
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Глава Евроюста Ладислав Хамран. (Фото:ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy via Reuters)

Глава Евроюста Ладислав Хамран. (Фото:ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy via Reuters)

Автор: Наталья Роп

Чтобы каждый российский военный преступник получил свое, сейчас работают правоохранители 21 страны да еще и Совместная следственная группа. О поведении жертв и свидетелей, а также о количестве уже собранных улик NV рассказал председатель Евроюста Ладислав Хамран.

С началом великой войны России против Украины агентство Европейского Союза по вопросам судебного сотрудничества Евроюст стало одним из органов, способствующих расследованию российских военных преступлений на международном уровне. В частности, агентство начало работу Базы данных доказательств основных международных преступлений ( CICED). Также недавно вместе с Офисом генпрокурора Украины анонсировала начало работы в Гааге Центра для поддержки усилий по сбору доказательств преступления агрессии в Украине.

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О том, как сейчас европейские страны собирают доказательства военных преступлений России, с какими препятствиями они встречаются и сколько времени могут занять расследование дел NV, пообщался с главой Евроюста Ладиславом Хамраном.

Разговор состоялся на полях конференции United for Justice

— Евроюст с самого начала поддерживает международные усилия по сбору доказательств основных международных преступлений, совершенных Россией в Украине. С каким трудом сталкиваются международные прокуроры при сборе доказательств?

- Есть очень много препятствий. Прежде всего, очевидно, ключевым препятствием является доступ к территории и начало сбора доказательств. Это преимущественно национальная проблема для украинских прокуроров, но и для членов общей следственной группы. СГ) [представители Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Румынии, партнерами которых являются Офис прокурора Международного уголовного суда и Евроюст], которые были отправлены в Украину, чтобы помочь стране начать сбор доказательств, связанных с продолжающейся войной. К примеру, членам ОСГ было рекомендовано пока не приезжать в Украину, поскольку это просто опасно для них.

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Также на международном уровне у нас есть другие вызовы. Например, 21 страна проводит собственные расследования [на национальных уровнях] и сейчас собирают доказательства. И это конечно означает, что мы должны понимать, кто что расследует, на какой правовой основе, и что уже сделано на данный момент, сколько доказательств было собрано.

Кроме того, мы работаем с международным сообществом неправительственных организаций и гражданским обществом. Большой вызов состоит в том, чтобы убедиться, что мы не дублируем наши усилия, что неправительственные организации не опрашивают свидетелей или жертв, которые затем опять опрашивают правоохранительные органы. Поэтому мы хотим убедиться, чтобы организации приводили всех жертв и свидетелей непосредственно в правоохранительные органы.

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Российско-украинская война Военные преступления

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