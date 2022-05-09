Военные преступления РФ. Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы способы привлечения России к ответственности 9 мая, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Кулеба подчеркнул, что высоко ценит важные решения, которые ПАСЕ и государства-члены приняли в Совете Европы (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, чтобы обсудить способы привлечь к ответственности Россию за ее преступления в Украине.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Приветствовал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве», — написал Кулеба в Twitter.

Украинский министр подчеркнул, что высоко ценит ее руководство и важные решения, которые она, ПАСЕ и государства-члены приняли в Совете Европы в ответ на вторжение России в Украину.

Видео дня

«Мы сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что генсек Совета Европы прибыла в Украину и посетила Бородянку и Ирпень.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.