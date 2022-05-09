Военные преступления РФ. Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы способы привлечения России к ответственности

9 мая, 15:26
Цей матеріал також доступний українською
Кулеба подчеркнул, что высоко ценит важные решения, которые ПАСЕ и государства-члены приняли в Совете Европы (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Кулеба подчеркнул, что высоко ценит важные решения, которые ПАСЕ и государства-члены приняли в Совете Европы (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, чтобы обсудить способы привлечь к ответственности Россию за ее преступления в Украине.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Приветствовал генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве», — написал Кулеба в Twitter.

Украинский министр подчеркнул, что высоко ценит ее руководство и важные решения, которые она, ПАСЕ и государства-члены приняли в Совете Европы в ответ на вторжение России в Украину.

Видео дня

«Мы сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления», — подчеркнул он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1523620963019280384
Читайте также:

Бородянка после оккупации российскими войсками (Фото:Vystrcil_Milos / twitter) «Это геноцид». Спикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку

Ранее сообщалось, что генсек Совета Европы прибыла в Украину и посетила Бородянку и Ирпень.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

https://www.youtube.com/embed/hQ139xDtKyU
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   МИД Украины Война в Украине Дмитрий Кулеба Мария Пейчинович-Бурич

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X