Важно для военных и их партнеров. Почему Рада должна как можно быстрее легализовать однополые партнерства — интервью с автором законопроекта 9 марта, 14:38 Эксклюзив NV ЛГБТ-пара Павел и Владислав, оба защищают Украину в Донецкой области. Недавно Владислав присоединился к ВСУ, чтобы быть ближе к своему любимому. (Фото:lgbtiqmilitary / instagram)

В Верховную Раду подали законопроект, который позволит регистрировать однополые партнерства .

Почему важно сделать это именно сейчас, во время войны, и как отреагировали на предложение в парламенте, в интервью Radio NV рассказала авторка законопроекта, народная депутатка фракции Голос Инна Совсун.

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Инна Совсун народная депутатка, фракция Голос

— Уже есть громкая реакция в соцсетях на законпроект. Можете разъяснить, о чем он?

— Украина еще несколько лет назад сама на себя взяла обязательство разработать и принять закон о гражданских партнерствах. Это из года в год переходило из одного плана действий в Кабинете министров в другой. Почему? Потому что это была стратегия имплементации прав человека.

Годами правительство, к сожалению, игнорировало эту проблему. И, несмотря на то, что обязательство было, законопроект не разрабатывался. И те пары, которые являются однополыми, или пары, которые являются разнополыми, но по каким-то причинам не хотят оформлять именно брак, они не могли реализовать свое право.

И сейчас эта проблема актуализировалась главным образом, конечно, из-за ситуации с войной. У нас военные, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества, не имеют возможности зарегистрировать отношения с любимым человеком. Кроме того, что это неприятно на эмоциональном уровне, для них это создает очень конкретные проблемы и риски.

Первые риски, о которых нужно говорить: в случае, если с военным или военной на фронте что-нибудь случится, например, будут нуждаться в медицинской помощи, они хотят [быть уверенными], что их любимый человек сможет за них принимать медицинские решения.

Или если случится худшее — человек погибнет на фронте, то они хотят знать, что у него, его любимого человека будет возможность принимать решения, например, по похоронам. Это те вещи, которые всех военных на фронте очень сильно беспокоят.

Но проблема в том, что те, кто является представителями ЛГБТ-сообщества, даже если они захотят оформить отношения, сегодня этого сделать не могут. И выходит, что мы как общество не готовы защитить тех, кто нас с вами защищают. Мне кажется, что это кардинально неправильно и эту ситуацию срочно нужно исправлять.

— Похожий законопроект Министерство юстиции анонсировало. Знаете ли вы, что будет делаться, чем отличается?

— Я с этого и начала. Министерство юстиции уже несколько лет обещает разработать такой законопроект, но продвижения еще буквально месяц назад действительно большого не было.

У меня месяц назад уже был готов написанный законопроект. Мы с командой и сообществом ЛГБТ, общественной организацией помощи ЛГБТ-военным, приняли решение, что нужно двигаться вперед. Потому что мы понимаем загруженность правительства, мы понимаем, что у них могут появиться другие приоритеты. Поскольку у них заготовленного законопроекта по состоянию на данный момент нет, а люди и их проблемы есть, то нужно пытаться решать быстрее, а не ждать, пока будет инициатива со стороны правительства.

Я очень надеюсь, что все же будет поддержана инициатива. Мы не будем тратить время на то, чтобы дождаться, пока Минюст доделает свою версию, потому что это месяцы времени, которых у нас нет сейчас. Люди не могут этого ждать сейчас.

— Как ваши коллеги реагируют? Есть ли готовность голосовать за этот законопроект? Какие настроения в парламенте?

— Я несколько разочарована парламентом. Мне кажется, что парламент должен отражать как минимум волю народа. И сегодня в Украине сложилась ситуация, когда более половины граждан Украины — 56% населения — поддерживает то, что необходимо легализовать в той или иной форме однополые партнерства.

Среди депутатов же статистика не такая оптимистичная. То есть, несмотря на то, что у нас очень молодой парламент и мы этим часто очень гордимся, сказать, что он очень прогрессивный, к сожалению, нельзя.

К сожалению, я очень много услышала таких довольно сдержанных комментариев. Откровенно скажу: большая часть депутатов сказала, что «мы понимаем, что это надо делать, мы это поддерживаем, но я не готов или не готов публично сейчас включиться в эту дискуссию и высказать свою позицию».

И только когда они увидят, что на самом деле в большинстве своем [общество поддерживает изменения], несмотря на негативные некоторые комментарии… Но это негативные комментарии со стороны агрессивного меньшинства. Но большинство комментариев — тех, которые я вижу в социальных сетях, они действительно положительные, что отражает социологические данные.

И это те аргументы, которые, в частности, мы с коллегами — с теми, кто уже подписал законопроект, — используем для того, чтобы убедить других коллег.

У нас нет другого выбора — мы выбрали европейский путь развития. Мы не избежим и примем этот закон. И сейчас только вопрос о том, кто и как быстро включится в этот процесс.

Я убеждена, что мы примем этот закон на каком-то этапе. Просто необходимо объяснить, почему это нужно делать быстрее, а не растягивать это, опасаясь каких-то негативных комментариев в Facebook.