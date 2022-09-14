Отмена призыва и курсы для военнообязанных. Шмыгаль рассказал, какой может быть украинская армия после войны

14 сентября, 18:45
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что после войны в Украине нужно ввести курсы для военнообязанных граждан. Свое мнение он высказал во время брифинга в среду, 14 сентября.

По словам Шмыгаля, в будущем в украинских Вооруженных Силах полностью завершат внедрение стандартов НАТО, а советскую модель призыва нужно отменить. Он сказал, что ядром украинской армии должны быть контрактники.

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«Все граждане, как минимум все мужчины, должны быть военнообязанными, проходить соответствующие курсы. В моем видении, и мы уже начинали дискутировать эти вещи, призыв как советская модель должна быть отменена. Тратить два года на то, чтобы учиться маршировать, не имеет смысла», — сказал глава Кабмина.

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Накануне Офис президента представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности, которые разработала международная экспертная группа. В документе, в частности, есть рекомендации по поводу Сил территориальной обороны. Туда предлагают включать всех гражданских старше 18 лет.

«По образцу стран с обязательным военным призывом, Украина должно содержать достаточно большие Силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу», — сказано в рекомендациях.

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что подавляющее большинство украинских мужчин должны быть готовы воевать, поскольку ВСУ тоже несут потери на фронте.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Резников говорил, что в течение четырех лет в Украине планируют перейти к формированию профессиональной армии, что позволит отказаться от призыва и краткосрочных контрактов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Национальная безопасность Денис Шмыгаль Война России против Украины

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