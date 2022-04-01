Рада утвердила дополнительные основания для освобождения от воинской службы во время военного положения 1 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада приняла законопроект о дополнительных основаниях для освобождения от воинской службы во время военного положения. Об этом сообщила в Telegram-канале глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

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Законопроект № 7209 устанавливает дополнительные основания для освобождения от службы во время военного положения:

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беременность;

отпуск по уходу за ребенком;

освобождение одного из супругов, если оба проходят воинскую службу и у них есть несовершеннолетний ребенок ( дети);

дети); воспитание несовершеннолетнего ребенка ( детей) самостоятельно.

Женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детьми) и мужем или женой, которые проходят воинскую службу, могут получить отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу.

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Шуляк напомнила, что 15 марта Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от воинской службы людей с инвалидностью и людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью и тяжелобольными детьми, по упрощенному порядку. Но документ не учитывал все категории граждан, которые не смогут проходить службу в связи с общей мобилизацией.

Новый законопроект № 7209 вносит изменения в законы О воинской обязанности и воинской службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.



После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

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