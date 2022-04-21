Рада продлила действие военного положения до 25 мая 21 апреля, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Согласно законопроекту № 7300, действие военного положения продлевается с 05:30 25 апреля 2022 года на 30 суток.

19 апреля президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения.

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Как сообщает Центр стратегических коммуникаций при СНБО, во время военного положения могут вводиться ограничения:

комендантский час, запрет на пребывание в общественных местах без специальных пропусков;

конфискация имущества для нужд обороны. Военная администрация должна выдать документ, по которому граждане смогут получить компенсацию;

трудовая повинность для людей трудоспособного возраста;

специальный пропускной режим, который запрещает или ограничивает въезд или выезд из населенного пункта, ограничиваться свобода передвижения;

запрет на проведение собраний, митингов, других массовых мероприятий;

в помещение граждан могут селить военных;

у украинцев могут проверять документы, осматривать вещи, машины, жилье;

может быть нарушено право на тайну переписки, телефонных разговоров.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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