Рада продлила действие военного положения до 25 мая

21 апреля, 15:29
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

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Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Согласно законопроекту № 7300, действие военного положения продлевается с 05:30 25 апреля 2022 года на 30 суток.

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19 апреля президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения.

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Как сообщает Центр стратегических коммуникаций при СНБО, во время военного положения могут вводиться ограничения:

  • комендантский час, запрет на пребывание в общественных местах без специальных пропусков;
  • конфискация имущества для нужд обороны. Военная администрация должна выдать документ, по которому граждане смогут получить компенсацию;
  • трудовая повинность для людей трудоспособного возраста;
  • специальный пропускной режим, который запрещает или ограничивает въезд или выезд из населенного пункта, ограничиваться свобода передвижения;
  • запрет на проведение собраний, митингов, других массовых мероприятий;
  • в помещение граждан могут селить военных;
  • у украинцев могут проверять документы, осматривать вещи, машины, жилье;
  • может быть нарушено право на тайну переписки, телефонных разговоров.

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После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада Военное положение Война России против Украины

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