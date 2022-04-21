Рада продлила действие военного положения до 25 мая
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Согласно законопроекту № 7300, действие военного положения продлевается с 05:30 25 апреля 2022 года на 30 суток.
19 апреля президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения.
Как сообщает Центр стратегических коммуникаций при СНБО, во время военного положения могут вводиться ограничения:
- комендантский час, запрет на пребывание в общественных местах без специальных пропусков;
- конфискация имущества для нужд обороны. Военная администрация должна выдать документ, по которому граждане смогут получить компенсацию;
- трудовая повинность для людей трудоспособного возраста;
- специальный пропускной режим, который запрещает или ограничивает въезд или выезд из населенного пункта, ограничиваться свобода передвижения;
- запрет на проведение собраний, митингов, других массовых мероприятий;
- в помещение граждан могут селить военных;
- у украинцев могут проверять документы, осматривать вещи, машины, жилье;
- может быть нарушено право на тайну переписки, телефонных разговоров.
После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.