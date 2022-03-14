Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения на 30 дней 14 марта, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский предложил продлить военное положение (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

В Верховную Раду поступил законопроект об утверждении президентского указа о продлении срока действия военного положения в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады. В указе сказано, что действие военного положения предлагается продлить с 26 марта 2022 года еще на 30 дней.

Инфографика: itd.rada.gov.ua

После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.