Зеленский внес в Раду указ о продлении военного положения на 30 дней

14 марта, 23:00
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Владимир Зеленский предложил продлить военное положение (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

Владимир Зеленский предложил продлить военное положение (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

В Верховную Раду поступил законопроект об утверждении президентского указа о продлении срока действия военного положения в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады. В указе сказано, что действие военного положения предлагается продлить с 26 марта 2022 года еще на 30 дней.

Инфографика: itd.rada.gov.ua

После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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