Рада продлила военное положение до 25 апреля 15 марта, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении срока действия военного положения на 30 дней с 26 марта 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-каналах народные депутаты Мария Мезенцева и Ярослав Железняк.

Накануне в парламент поступил законопроект об утверждении президентского указа, который предлагает продлить срок действия военного положения на 30 дней.

Железняк сообщил, что на заседании Рады 15 марта присутствовали 345 нардепов от всех фракций. Законопроект о продлении военного положения до 25 апреля 2022 года поддержали 343 нардепа.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

Те, кто ранее не проходил службу, но подлежит мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Только после этого их направляют в боевые воинские части для выполнения задач по обороне.

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