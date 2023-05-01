Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

1 мая, 20:49
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 мая, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Текстов законопроектов № 9259 и № 9260 пока нет на сайте парламента.

По словам нардепа Ярослава Железняка, военное положение и мобилизацию могут продлить с 19 мая на 90 дней — до середины августа 2023 года. Он также написал в Telegram, что законопроекты рассмотрят в Раде «очень скоро».

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Военное положение и мобилизация в Украине действуют до 20 мая 2023 года, их могут продлевать максимум на три месяца. Во время мобилизации и военного положения в Украине для службы в Силах обороны могут быть призваны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет — по закону они считаются военнообязанными и не могут покидать Украину, кроме ряда исключений.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Законопроект Владимир Зеленский Ярослав Железняк Война России против Украины

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