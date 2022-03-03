Данные разведки. Данилов подтвердил информацию о введении военного положения в РФ 4 марта 3 марта, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Данилов заявил, что данные о введении военного положения в РФ получены от разведки (Фото:Кадр из видео канала Украина 24/YouTube)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что 4 марта в России действительно могут ввести военное положение.

Об этом Данилов заявил в эфире телеканала Рада.

«Это данные нашей разведки, что с 4 марта Российская Федерация должна ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, каким образом будут на это реагировать города Москва, Санкт-Петербург, где гораздо больше интеллигенции, понимающей, что происходит на территории Российской Федерации. Сегодня, если у Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых он будет призывать в армию для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу „мясорубку“. Я не понимаю, зачем он это делает», — заявил Данилов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в пятницу, 4 марта обе палаты Госдумы РФ соберутся на экстренное внеочередное заседание, по его мнению, на повестке превентивное введение военного положения в России.

3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодня запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, предположительно на границе с Беларусью.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.