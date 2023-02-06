Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

6 февраля, 08:57
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Военное положение в Украине продлят в шестой раз (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военное положение в Украине продлят в шестой раз (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации.

Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в украинском парламенте.

Документом № 8419 предлагается продлить действие военного положения, а № 8420 — мобилизацию.

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Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

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Ранее нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что военное положение и общую мобилизацию продлят, вероятно, на 90 дней.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация. Пока они действуют до 19 февраля текущего года.

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Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мобилизация Военное положение Владимир Зеленский

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