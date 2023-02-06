Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию 6 февраля, 08:57 Военное положение в Украине продлят в шестой раз (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации.

Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в украинском парламенте.

Документом № 8419 предлагается продлить действие военного положения, а № 8420 — мобилизацию.

Видео дня

Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Ранее нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что военное положение и общую мобилизацию продлят, вероятно, на 90 дней.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация. Пока они действуют до 19 февраля текущего года.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.



