Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 5 ноября
Верховная Рада на этой неделе проголосует за продление военного положения в Украине (Фото: Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 июля, подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, свидетельствуют данные на сайте парламента.
Проекты предлагают продлить сроки на 90 дней, до 5 ноября 2025 года, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, за документы будут голосовать в Раде на этой неделе.
Срок военного положения и всеобщей мобилизации в Украине истекает 7 августа 2025 года. Голосование за соответствующие законопроекты президента будет уже 16-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
12 февраля Зеленский заявил, что военное положение в Украине могут отменить тогда, когда закончится горячая фаза войны.
18 апреля президент подписал предыдущие законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 6 августа 2025 года.