Рада 17-й раз проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца

Верховная Рада во вторник, 21 октября, поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект о продлении военного положения проголосовали 317 депутатов. Против выступил только нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. Воздержалась от голосования депутат из Слуги народа Анна Скороход.

Реклама

За законопроект о продлении всеобщей мобилизации проголосовали 315 нардепов.

Законы вступят в силу 5 ноября и будут действовать 90 дней, то есть до 3 февраля 2026 года.

Это было уже 17-е голосование за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

20 октября президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Ранее он заявил, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. По его словам, сейчас у президента США Дональда Трампа и в мире царит такое настроение — «давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины».