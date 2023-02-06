Профильный комитет Рады одобрил продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней 6 февраля, 11:12 Президентские законопроекты о продолжении военного положения и общей мобилизации в Украине прошли одобрение профильным комитетом (Фото:NV)

Днем в понедельник, 6 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки одобрил президентские законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.

Члены комитета поддержали законопроекты № 8419 и 8420 единогласно.

Таким образом, с 19 февраля срок действия военного положения и мобилизации будет продлен на 90 дней. Окончательное решение будет принято во время голосования в парламенте, оно произойдет в ближайшее время.

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Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация. Пока они действуют до 19 февраля текущего года.

Продлять сроки их действия будут уже в шестой раз.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.



