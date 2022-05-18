Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на три месяца

18 мая, 18:07
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

В указе, который президент Владимир Зеленский вынес на утверждение Верховной Рады, военное положение в Украине предлагается продлить на 90 дней с 25 мая 2022 года. Документ опубликован на сайте Рады.

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Также глава государства предлагает продлить сроки всеобщей мобилизации в Украине с 25 мая на 90 дней.

18 мая в парламент были внесены законопроекты о продлении военного положения (7389) и всеобщей мобилизации в Украине (7390). Верховная Рада еще не утвердила соответствующие указы президента.

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Ранее военное положение продлевали на 30 дней каждый месяц. Мобилизация была объявлена на 90 дней, ее сроки должны истечь 24 мая.

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Инфографика: itd.rada.gov.ua
Инфографика: itd.rada.gov.ua

После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Указ Мобилизация Верховная Рада Военное положение Владимир Зеленский Война России против Украины Общая мобилизация

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