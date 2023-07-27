Оборонный комитет Рады поддержал продление военного положения и общей мобилизации в Украине 27 июля, 10:56 В Украине снова продлят военное положение (Фото:Минобороны/Facebook)

В четверг, 27 июля, оборонный комитет Верховной Рады поддержал продление в Украине военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав железняк в своем Telegram.

За соответствующие постановление 9533 и 9532 проголосовали 17 членом комитета.

Военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 суток, до 15 ноября.

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Далее постановления должен утвердить украинский парламент. Это призойдет в ближайшее время.

На данный момент военное положение и общая мобилизация действуют до 18 августа.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.