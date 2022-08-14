Еще на 90 суток. Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации
Верховная Рада (Фото:НВ)
Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
Об этом сообщил нардеп фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
«Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток», — пишет он.
Согласно пояснительным запискам к законопроектам срок действия военного положения и мобилизации предлагают продлить с 23 августа.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.
Военное положение и всеобщая мобилизация, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа.
Ранее Железняк писал, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз.
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