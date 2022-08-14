Еще на 90 суток. Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации 14 августа, 17:53 Верховная Рада (Фото:НВ)

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток», — пишет он.

Видео дня

Согласно пояснительным запискам к законопроектам срок действия военного положения и мобилизации предлагают продлить с 23 августа.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Военное положение и всеобщая мобилизация, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа.

Ранее Железняк писал, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.