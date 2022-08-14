Еще на 90 суток. Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

14 августа, 17:53
Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток», — пишет он.

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Согласно пояснительным запискам к законопроектам срок действия военного положения и мобилизации предлагают продлить с 23 августа.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Военное положение и всеобщая мобилизация, которое в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России, действует до 23 августа.

Ранее Железняк писал, что Рада в ближайшее время продлит действие военного положения в четвертый раз.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Верховная Рада Военное положение

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