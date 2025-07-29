Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет заключать контракт на военную службу

Президент Владимир Зеленский во вторник, 29 июля, подписал закон о добровольной военной службе по контракту для людей , достигших 60-летнего возраста. Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной на сайте Рады.

Документ предоставляет возможность военнослужащим, достигшим возрастного ограничения, оставаться на службе по контракту, если их состояние здоровья позволяет выполнять обязанности.

Согласно закону, граждане, которые достигли предельного возраста, но были уволены со службы после 1 января 2015 года, смогут заключать контракт и проходить военную службу на должностях рядового, сержантского, старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава.

Для назначения на офицерскую должность обязательно согласие Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Контракт будет заключаться сроком на один год с возможностью дальнейшего продления. В то же время вводится двухмесячный испытательный срок. В случае его непрохождения или выявленного несоответствия к выполнению служебных обязанностей контракт может быть досрочно расторгнут. Также в случае отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно.

5 июня нардеп и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский рассказывал, что мужчины в возрасте от 60+ не смогут массово заключать контракты на военную службу. Это касается лишь ограниченного круга специалистов.

Вениславский уточнил, что предохранители будут предусмотрены, и это будет очень ограниченный круг людей.

«К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт», — отметил нардеп.