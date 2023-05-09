Зеленский рассказал о «хороших новостях» по поставкам оружия от партнеров 9 мая, 23:44 Владимир Зеленский (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 мая, рассказал о «хороших новостях» от партнеров Украины, которые касаются поставок оружия. Он отметил, что не обо всем сейчас можно говорить публично.

Глава государства поблагодарил США за новый пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов, который включает артиллерию, защиту от российских ракет и беспилотников.



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«Спасибо президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям — и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам мощности. Работаем также и с другими партнерами по дополнительным оборонным пакетам — добавляем новые возможности для наших воинов», — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая 9 мая находилась в Киеве с визитом. Они обсудили оборону Украины, санкционное давление на Россию, украинскую евроинтеграцию, а также экспорт украинской агропродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии также приняла участие в международном саммите по созданию трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Зеленский отметил решение парламента Франции, который 9 мая признал террористической российскую «ЧВК» Вагнер.